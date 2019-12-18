Аэропорт Пулково встретил 19-миллионного пассажира

Астрид Венкель получила возможность бесплатного посещения бизнес-зала и подарочные сертификаты от "Шоколадницы" и Dufry Duty Free. Фото: Instagram @pulkovo_airport

Астрид Венкель получила возможность бесплатного посещения бизнес-зала и подарочные сертификаты от "Шоколадницы" и Dufry Duty Free. Фото: Instagram @pulkovo_airport

В официальном Instagram-аккаунте Пулково появилась публикация, что аэропорт посетил 19-миллионный пассажир.

В среду, 18 декабря, аэропорт Пулково с подарками и конфетти встретил своего 19-миллионного посетителя. Неожиданно повезло Астрид Венкель, женщина с двумя детьми направлялась из воздушной гавани Петербурга в Берлин.

Победительница получила от аэропорта и его партнеров подарочные сертификаты, а авиакомпания «Россия» предложила бесплатный перелет в обе стороны в любую точку мира.

В Instagram Пулково отмечают, что ранее максимальный пассажиропоток не превышал 18,1 миллиона человек ежегодно. Сейчас же предполагается, что за оставшиеся две недели 2019 года аэропортом воспользуются еще около 650 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2039 году в Пулково построят новый терминал, оборудованный бомбоубежищем.