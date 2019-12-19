Эскиз проекта памятника адмиралу Ушакову в Петербурге отправили на доработку

Градостроительный совет раскритиковал эскиз проекта памятника адмиралу Федору Ушакову. Установить его планируют на площади Труда в Петербурге перед военно-морским музеем.

Недовольство членов совета вызвали ботинки на ногах адмирала и подзорная труба, которую он держит, сообщает АБН. Они указали на то, что при такой постановке непонятны местонахождение и действия Ушакова: отправляется он на бал или командует флотом?

Градсовет также подверг критики эскиз скамеек, которые будут установлены у памятника. Их назвали «купчинскими», а сам размер памятника — слишком габаритным для площади Труда.

Эскиз проекта решено отправить на доработку.

Открыть памятник планируют в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. На установку монумента выделят около 25-30 млн рублей. Конкурс на проект монумента был объявлен в марте 2019 года.