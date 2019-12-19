Белорусу-маляру дали 7 лет «строгача» за смертельную ссору с напарником в Волхове

Белорусу-маляру дали 7 лет &#171;строгача&#187; за смертельную ссору с напарником в Волхове
Мужчина отправится на 7 лет и 10 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Фото: pixabay

В Ленобласти Волховский городской суд вынес приговор гражданину Белоруссии. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 26-летний житель работал в Волхове маляром. Вместе с коллегой на рабочем месте маляры решили сделать перерыв и выпить спиртного. В результате небольшого застолья между мужчинами разгорелась ссора. Обвиняемый схватился за нож и ударил напарника в область живота. От полученных ран пострадавший скончался, а злоумышленник скрылся.

Как сообщает прокуратура области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Суд признал гражданина Белоруссии виновным. Теперь он отправится на семь лет и десять месяцев в исправительную колонию строгого режима.

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