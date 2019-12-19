Житель Бокситогорска, зарезавший двух мужчин и женщину, окажется на скамье подсудимых

В Ленобластной суд направлены материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя Бокситогорска.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года в одной из деревень Бокситогорского района. По данным следствия, после продолжительного распития спиртного в компании с местными жителями обвиняемый убил двух мужчин и одну женщину. Злоумышленник нанес жертвам множество ударов ножом, после чего скрылся.

Как сообщает прокуратура области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Материалы дела дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия под Бокситогорском. Водитель объявлен в розыск.