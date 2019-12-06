По факту ДТП под Бокситогорском возбудили уголовное дело: водитель в розыске

6 декабря утром в Бокситогорском районе Ленобласти произошла авария. Два человека погибли.

ДТП произошло на 386 километре автодороги «Вологда-Тихвин» автомобиль «Тойота Камри» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21101». В данном автомобиле погиб водитель и пассажир, еще два человека из данного авто госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

На данный момент водитель разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Скандинавии» в потемках машина сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу вне «зебры». Участок был плох освещен. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.