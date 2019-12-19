В Ташкенте при строительстве метро погибли пять человек

В Ташкенте в результате обрушения грунта при строительстве линии метро погибли пятеро рабочих. Из-под завалов извлекли тело последнего погибшего.

Трагическое ЧП случилось накануне, 18 декабря, утром на участке Юнусабадской линии метро. В результате длительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Как сообщили «РИА Новости», позднее в администрации Ташкента уточнили, что в результате произошедшего пятеро рабочих, находящихся на месте происшествия, числятся без вести пропавшими.

К настоящему моменту, как сообщил представитель МЧС, поисковые работы завершены.

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