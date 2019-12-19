Палата представителей США проголосовала за объявление импичмента Трампа

Палата представителей США проголосовала за объявление импичмента Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу.

Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса, сообщает ТАСС.

Это не означает, что Трамп отправлен в отставку. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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