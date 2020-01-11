Трамп расстроился, когда узнал о решении Маркл и принца Гарри

Президент не понимает, как произошло, что они решили отказаться от привилегий членов королевской семьи Великобритании.

Об этом стало известно 10 января. Обо всем президент Америки Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News. Он отметил, что был расстроен, когда услышал о решении Меган Маркл и принца Гарри отказаться от привилегий королевской семьи Великобритании.

«Я думаю, что такого не должно быть»,

— поделился Трамп своим мнением.

Он также подчеркнул, что королева Елизавета II всегда поступает правильно и ее не за что критиковать. Напоминаем, что о своем решении молодожены заявили несколько дней назад – они пообещали, что будут обеспечивать себя сами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дональд Трамп тоже огорчает многих, но совсем другими поступками. Так, например, в Иране по приказу Трампа убили высокопоставленного генерала Сулеймани.