На Маршала Захарова заметили голодную лисицу

В Петербурге на Маршала Захарова заметили лисицу, которая бегала в поисках пищи.

Местные жители покормили лисицу и попросили водителей ездить аккуратнее.

«Лиса бегает на Маршала Захарова вообще рядом с дорогой. Мы конечно с корешем её покормили, но пусть водители аккуратнее ездят», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 25 сентября возле железнодорожной станции «Лахта» в Приморском районе местные жители заметили лисицу. Рыжая хищница была замечена у железнодорожной платформы Петербурга.