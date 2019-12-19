На Маршала Захарова заметили голодную лисицу

На Маршала Захарова заметили голодную лисицу
Местные жители покормили лисицу. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге на Маршала Захарова заметили лисицу, которая бегала в поисках пищи.

Местные жители покормили лисицу и попросили водителей ездить аккуратнее.

«Лиса бегает на Маршала Захарова вообще рядом с дорогой. Мы конечно с корешем её покормили, но пусть водители аккуратнее ездят», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 25 сентября возле железнодорожной станции «Лахта» в Приморском районе местные жители заметили лисицу. Рыжая хищница была замечена у железнодорожной платформы Петербурга.

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