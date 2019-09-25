Петербуржцы заметили лисицу у ж/д станции «Лахта»

Пользователи считают, что лисица выбежала в город из-за нехватки пищи в лесу. Фото: unsplash

Пользователи считают, что лисица выбежала в город из-за нехватки пищи в лесу. Фото: unsplash

Утром 25 сентября возле железнодорожной станции «Лахта» в Приморском районе местные жители заметили лисицу.

Рыжая хищница была замечена у железнодорожной платформы Петербурга. Местный житель, встретивший лисицу в Приморском районе Петербурга, снял ее на видео и выложил запись в группе «Лахта Онлайн | Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте» ранним утром 25 сентября.

На видеозаписи видно, как лисица, совершенно не пугаясь человека, пробегает мимо него сначала в одну сторону, потом в другую и убегает прочь вдоль ж/путей.

Пользователи в комментариях считают, что лисица выбежала в город из-за нехватки пищи в лесу, поскольку сейчас там активно вырубают деревья.

Видео: vk.com/lahta_spb

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