Путин назвал «придурками» тех, кто говорит о необходимости сдачи Ленинграда

Президент заявил, что если бы это произошло, то людей, которые задают вопросы, могло бы не быть в живых.

Президент России Владимир Путин в очередной раз высказался о теме сдачи Ленинграда нацистской Германии. Он отметил, что есть люди, которые считают, что не нужно было бороться за город. Глава государства назвал таких людей «придурками» и заявил, что если бы страна опустила руки, то многих из ныне живущих людей просто не существовало.

Путин напомнил, что нацисты хотели вымирания большой части славянского населения.

«В документах прописано, нацистской Германии. Часть населения славянского использовать на работы. Большую часть – за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточно-славянского»,

– заявил Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин высказался о реализации мусорной реформы в Ленобласти: «Нужно избавиться от серых схем и криминала».