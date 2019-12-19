Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 7,5%

Сейчас средняя стоимость метра в новостройках Северной столицы составляет 131 тыс рублей, год назад цена была почти 129,9 тыс рублей. Город занимает 20 место по России по уровню роста стоимости квартир в новых домах. Фактически цена метра в Петербурге за год увеличилась на 1,1 тысячу рублей.

На первом месте Иркутск с подорожанием на 15,4% до 65,8 тысяч рублей за метр и Москва с ростом в 15% до 247 тысяч. В тройке лидеров по росту цены также Краснодар, где новостройки стали дороже на 13,4% достигнув отметки в 54,6 тысячи рублей за метр. Такие данные приводит портал Domofond.ru.

Кстати, несмотря на рост стоимости квартир столица Кубани остается городом с самым «доступным» жильем в России. Отчасти поэтому город лидирует по числу переселенцев – за последние 15 лет население Краснодара по официальным оценкам выросло вдвое – до полутора миллионов человек.

В Петербурге рост стоимости квартир объясняют очевидными факторами: введение новых законов про «экскроу-счета», когда застройщик вынужден пользоваться только или деньгами банков или собственными средствами. Покупатель квартир при заключении сделки размещает деньги на специальном «экскроу-счете» в банке, откуда деньги переводятся застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию. Такое правило придумано для того, чтобы обезопасить покупателей от «недостроя».

Средняя стоимость квартиры в России в новых домах за год выросла на 10% и составляет по данным на конец ноября 2019 года 76030 рублей за квадратный метр. Есть города где стоимость квартир в новостройках снизилась – сильнее всего в Нижневартовске – на 5,1% до 53 тысяч рублей за м2. Неудивительно, что народ переезжает в Краснодар, который находится на юге, но имеет квартиры по той же цене что и Нижневартовск.