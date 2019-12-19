Дело в отношении полицейских, задержавших Голунова, возбудили накануне пресс-конференции Путина

Уголовное дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, было возбуждено 18 декабря, накануне пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Следователь подтвердил, что уголовное дело возбуждено. По его словам, это решение принято вчера», — сказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о том, что в ходе расследования от работы были отстранены пять сотрудников МВД. По его словам, «против них возбуждены уголовные дела».

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Дело Голунова находится под грифом «секретно». СК сообщал, что засекречена только часть дела, а именно материалы проверки, которую провело Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании Голунова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование.