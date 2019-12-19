Телерекламу внимательно смотрит каждый второй зритель

Могучая сила телевидения продолжает завоевывать время, умы и кошельки россиян. В интервью GazetaSPb креативный директор телеканала ТНТ Гавриил Гордеев рассказал о планах телепродюсеров на следующий год, интересах телезрителей и значении телерекламы.

— Расскажите о планах ТНТ на 2020 год? Сохранится ли вектор ситкомов?

Не вижу предпосылок к тому, чтобы менять существующий вектор на развитие комедийных сериалов. На презентации нового сезона мы показывали топ-10 сериалов в 2019 году на российском ТВ (по данным Mediascope), и 8 из них — комедийные проекты ТНТ.

И так было всегда. Какой смысл отказываться от них? Мы видим, что у нас получается, и аудитории это нравится. С каждым годом мы укореняемся в том, что по будним дням в 20:00 на ТНТ всегда идут самые смешные сериалы страны.

Какие сериалы вы планируете выпустить в 2020 году?

Мы презентовали восемь сериалов, которые выйдут в 2020 году. Некоторые из них существуют в виде пилотов, некоторые выйдут уже в феврале. Для нас по-прежнему ситком — лучшее терапевтическое и художественное средство.

При этом контент ТНТ держится на трех китах: комедийные сериалы, комедийные, крупные реалити, некоторые из которых длятся многие годы («Дом-2» и «Битва экстрасенсов»), а некоторые, как «ТАНЦЫ», чуть меньше, но уже успели перерасти в целые социальные движения. С помощью шоу «ТАНЦЫ» мы перевернули отношение к танцовщикам и танцу в целом, и теперь зритель воспринимает его как искусство. Новый сезон «Холостяка» тоже будет интересным и необычным. Появится на ТНТ и «Женский стендап», посмотрев который я, как комик, позавидовал: похоже, женщины умеют шутить лучше мужчин. В этой связи новое шоу Юли Ахмедовой «Нам надо серьезно поговорить» тоже прорывное.

Еще один показатель — желание людей физически приходить в проекты ТНТ. Например, все, кто уверен, что обладает экстрасенсорными способностями, рвутся в «Битву экстрасенсов». Все, кто ищет способ найти любовь, идут в реалити — «Дом-2», «Холостяк», «План Б». Все, кто круто танцует, приходит в «ТАНЦЫ». Все, кто хочет прокачаться в юморе или умеет шутить, идут в «Comedy Баттл» или «Открытый микрофон». В следующем году выйдет уже десятый сезон «Comedy Баттла» и, оглянувшись, мы увидим, сколько участников проекта стали настоящими телезвездами, продюсерами других шоу на ТНТ.

— Телевидение продолжают хоронить. Говорят, что и рекламодатели активно утекают в интернет. Действительно ли это так?

— Телевидение остается главной площадкой для видеорекламы. Можно сколько угодно говорить о том, что интернет-реклама растет, но если мы вычленим объемы этой рекламы, телевидение все равно останется ключевым рекламоносителем. И это не просто наша особенность, это мировая тенденция. В чем причина? В сети мы сами часто блокируем рекламу, она раздражает. Согласно исследованиям, это делают 47% пользователей. На телевидении за долгие годы мы привыкли и стали более лояльны к ней — активное смотрение рекламы составляет 58% — по сравнению с 31% в интернете (MarketingSherpa ).

— Расскажите о вашей аудитории. Какие предпочтения, любимые сериалы, чего зритель ждет от шоу?

— Мы специально сравнивали рейтинги и доли всех сериалов России. И комедийные стабильно лидируют. Есть ощущение, что в целом люди не хотят смотреть тяжелое и драматическое, хочется хорошего настроения. При этом зритель не ищет плоский юмор без мысли. Именно поэтому лидируют сериалы ТНТ — они поднимают множество серьезных и актуальных вопросов, но в позитивном ключе.

— Как вам кажется, аудитория ТНТ растет вместе с каналом? Что вы делаете, чтобы удержать аудиторию?

— ТНТ был и остается молодежным каналом. Но молодые люди взрослеют. При этом новая молодежь тоже появляется. Задача маркетинга — сохранить баланс между аудиториями. С одной стороны, повзрослел зритель, который и 10 лет назад был с нами, но в ощущениях и предпочтениях остался молодым. С другой стороны, подключается новая молодая аудитория. Потому язык коммуникации — молодежный и понятный. Да, мы можем поднимать серьезные темы, но юмор должен быть и трендовым, и интересным повзрослевшему зрителю. В этом миксе мы и живем. С точки зрения маркетинга, это называется оставаться тем, кем был. Это как «Кока-Кола», которая всегда остается «Кока-Колой» — для всех.

— ТНТ начинал как канал для аудитории 18-30, зачем расширили до 14-44?

— ТНТ всегда был 14-44, это максимально интересная рекламодателю аудитория. А 18-30 это ядро аудитории, самая лояльная часть зрителей. У нас может появляться другое ядро, но коммуникацию мы разрывать не должны. Не может быть такого, что в один временной слот мы говорим «Хей, мы молодые и дерзкие», а потом тут же привлекаем тридцатилетних: «Здравствуйте, мы нормальные и спокойные!» Надо искать общую форму.

— Итоги года. Какое глобальное рыночное событие 2019 года было самым важным и запоминающимся?

— Если говорить о телевидении, то сериал «Полярный», который показал такие цифры, которых не было с 2016 года**. А главное событие этого года еще впереди — 30 декабря в 21.30 в эфире ТНТ будет документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», большое расследование ТНТ о загадочной жизни советского барда Эдуарда Сурового, которого с россиянами в Comedy Club познакомил Гарик Харламов.