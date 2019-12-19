На капремонте подсветки телебашни в Петербурге сэкономили 111 млн

На Аптекарском острове завершился капитальный ремонт Санкт-Петербургской телебашни. Работы обошлись на 111,5 млн рублей дешевле, чем было запланировано изначально.

На объекте смонтировали 644 новых линейных светодиодных светильника. Сняты мерцающие стробоскопы, отработавшие срок службы, заменены светильники, кронштейны и кабельные линии.

«За счет применения энергоэффективного оборудования и демонтажа ламп-вспышек электропотребление подсветки уменьшилось на 42 кВт», — сообщили в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского.

Новая подсветка телебашни имеет три режима: бегущие сверху вниз огни, круговые движения и мерцающий эффект на ярусах. Включение каждого из них будет осуществлять на 10 минут в начале каждого часа. Оставшиеся 50 минут подсветка будет работать в статичном режиме.

Изначально на ремонт подсветки хотели потратить 133 млн рублей, однако затем расходы уменьшили до 21,5 млн. Сэкономленные средства направили на повышение надежности и безопасности сетей на 27 объектах. Так, например, в Колпинском районе установили 357 светодиоидных светильников, а на улице Бармалеева модернизировали освещение.