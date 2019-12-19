Эксперты Петербурга оценили пресс-конференцию Путина

Эксперты Петербурга оценили пресс-конференцию Путина
По мнению членов Экспертного клуба Петербурга, Владимир Путин придерживается верной стратегии в отношении внешней и внутренней политики государства. Фото: Экспертный клуб Петербурга

В Доме журналиста в Северной столице состоялась дискуссия Экспертного клуба Петербурга, посвященная итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Специалисты из различных сфер деятельности, — политологи, сотрудники органов власти, общественники, актеры и многие другие, — прокомментировали высказывания российского лидера в ходе пресс-конференции. Общение Путина с журналистами состоялось в четверг, 19 декабря.

Эксперты отметили значимость и эффективность политики, которой придерживайся президент: его готовность к диалогу с гражданами и близость к народу. «Владимир Владимирович отвечал на все вопросы, даже на неудобные, отвечал и за себя, и за чиновников» — подчеркнули члены Клуба.

На городском уровне специалисты отметили назначение вице-губернатора Максима Соколова, «яркую работу ЗакСа» и успешное принятие бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодняшняя пресс-конференция главы РФ длилась более четырех часов.

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