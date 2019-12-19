В правительстве изменили правила маркировки автомобилей

C 2020 года владельцы личного транспорта будут обязаны маркировать автомобили в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова.

Соответствующее постановление опубликовали сегодня, 19 декабря. Идентификационный номер, содержащийся на дополнительной маркировке, будет необходим в случае, если оригинальный номер заржавел или его подделывали. Также, допмаркировку будут использовать, если элемент кузова с номером подвергался ремонту.

Наносить дополнительную идентификацию могут только соответствующие органы или испытательные лаборатории, имеющие сертификацию. Маркировка должна располагаться на частях кузова, не подвергавшихся ремонту, рядом с оригинальным номером.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественные автодилеры анонсировали предновогодние скидки на многие модели автомобилей.