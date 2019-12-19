В США девочка-подросток угнала самолет и разбила его

В США девочка-подросток угнала самолет и разбила его
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: pixabay.com

В Калифорнии 17-летняя американка перебралась через забор аэропорта и угнала небольшой частный самолет, который разбила в международном аэропорту Фресно.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря. Девушка похитила самолет King Air 200, а немногим позже её задержали полицейские. Они нашли подростка в разбитом судне в кабине пилота. Юная американка смогла завести самолет, однако взлететь у нее не получилось, сообщает портал america.ru.

King Air 200 проехал несколько метров и врезался в препятствие. О задержании сообщил начальник аэропорта Фресно, в котором почти произошло похищение. Правоохранительные органы не рассматривают действия девочки как акт терроризма. Когда её задержали, нарушительница выглядела напуганной и отказалась разговаривать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Адмирала Трибуца мальчик оказался под колесами авто, перебегая дорогу.

подросток США угон самолета
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В США девочка-подросток угнала самолет и разбила его
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