Трамп потребовал немедленно приступить к процессу по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по делу о своем импичменте в сенате США.

Об этом Трамп написал в своем Twitter. Он отметил, что у демократов нет доказательств против него.

«Я хочу немедленного начала процесса!» — заявил Трамп.

Накануне палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу. Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса.

Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.