В Петербурге до конца дня изменится движение общественного транспорта

Днем в пятницу, 20 декабря, в Северной столице изменят свой маршрут сразу три автобуса и троллейбус.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Изменения вступят в силу в 15:00 и будут действовать до 23:00. Буду следовать по новому маршруту автобусы №46, 54 и 136, а также троллейбус №15. Временная корректировка движения связана с проведением охранных мероприятий.

Также, будет закрыта Потемкинская улица на участке от Кирочной до Шпалерной. Возможно, изменения вызваны проходящими сегодня в Петербурге саммитом глав стран СНГ и заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что город на Неве стоит в пробках. Автомобилисты предполагают, что причиной тому — прибытие в Северную столицу лидеров стран СНГ и, в том числе, Владимира Путина.