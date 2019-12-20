Российские зубы станут доступнее

Артемьев работает с CAD/CAM технологиями. Это проектирование и изготовление, в данном случае, зубных протезов, с помощью компьютерных технологий. Фото Свое дело плюс

Артемьев работает с CAD/CAM технологиями. Это проектирование и изготовление, в данном случае, зубных протезов, с помощью компьютерных технологий. Фото Свое дело плюс

Собственник петербургского цифрового зуботехнического центра Антон Артемьев, разработал первый российский станок, который будет производить компоненты для имплантатов. Инвестиции в проект составили 30 млн рублей. Группа компаний предпринимателя уже работает с годовым оборотом 300 млн рублей и ежегодно выпускает 140 тысяч единиц изделий, сообщает «Свое дело плюс»

У петербургского предпринимателя, зубного техника, Антона Артемьева пять разных компаний на трех площадках, в том числе, цифровой зуботехнический центр АРТДЕНТ, в Петербурге и центры в Уфе и Челябинске. Компании предпринимателя продают оборудование для ортопедической зубной отрасли, занимаются сервисом, обучают зубных техников. Всего в группе компаний занято около 100 человек.

Артемьев работает с CAD/CAM технологиями. Это проектирование и изготовление, в данном случае, зубных протезов, с помощью компьютерных технологий. «Артемьев групп» ежегодно выпускает 140 тысяч компонентов для имплантатов и более 30 тысяч зубов разных конструкций для зуботехнических лабораторий. Годовой оборот группы компаний превысил 300 млн рублей.

Поработав в отрасли 10 лет, Антон Артемьев понял, что техникам нужен свой, российский, фрезерный станок для изготовления зубных конструкций. Два года назад он открыл конструкторское бюро, где создал прототип станка ЧПУ по производству компонентов для имплантатов. В 2018 году запустил опытное производство. В январе 2019 года станок собрали в железе. Перед этим провели множество интервью с зубными техниками, учитывали все их пожелания. Старт продаж планируется на сентябрь 2020 года. Сейчас станок тестируется на производстве. В следующем году компания планирует продать 3 станка и потом продавать по 20-30 в год. Станок покажут на крупнейшей профессиональной выставке в Кельне в 2021 году.

Растущий рынок

В России ставится 1 млн имплантатов в год. Растущий рынок услуг стомотологов требует развития технологий и техники. Например, уже несколько лет в отрасли часто применяются трехмерные принтеры или фрезерные станки, способные за несколько часов создать готовый протез для пациента. Большинство современных технологий и оборудования расположены в центрах фрезеровки или зуботехнических лабораториях. В Петербурге их примерно, 400. Для этих лабораторий и работает предприниматель. Большинство российских стоматологов-ортопедов сегодня использует немецкое и итальянское оборудование. «Такое оборудование требует технической поддержки — рассказывает Антон Артемьев, — а за счет ввозных пошлин его стоимость растет на 35%. Отсюда — высокая стоимость услуг в отрасли».

Импортозамещение

Инвестиции в пилотную модель составили около 30 млн рублей, сюда вошли собственные, привлеченные и кредитные средства. За сутки на таком станке можно выполнить до 100 единиц продукции в зависимости от сложности заказа. То есть в месяц можно изготовить до 3 тысяч единиц продукции. Вернуть вложения компания рассчитывает за пять лет. Подобный станок в Германии стоит 50-70 тысяч евро (3,5 — 4,9 млн рублей). Российский будет стоить дешевле, обещает Антон Артемьев. На 80% детали, из которых создан станок — российские. Многие детали заказывали на петербургских заводах, бронированное стекло — в Вологде, софт, ЧПУ — в Ростове. Компоненты из титана и алюминия делали на своем производстве в Рыбинске.

На «Неделе российского предпринимательства» Артемьев приводил пример Италии, где государство компенсирует лабораториям до 70% стоимости станка, что стимулируют развитие рынка. «Если бы это было возможно в России, это двинуло бы отрасль вперед», — говорит предприниматель.

Рынок

В Петербурге работают несколько десятков CAD/CAM — центров, например, такие как «Балттекс», «Ортос», «Дент Сервис», «МаксиМед» и другие. Медицинские вузы города выпускают примерно 100 зубных техников ежегодно.

По данным исследовательских компаний объем рынка стоматологических услуг в России в 2018 году составил 271 млн приемов, к 2023 году его прогнозируют в 277,5 млн приемов. В Петербурге объем рынка услуг по имплантации оценивают в более, чем в 100 тысяч имплантаций в год, средний чек на единицу продукции с услугой составляет от 38-40 тысяч рублей или $630-750.

Текст: Лилия Агаркова. «Свое дело плюс»