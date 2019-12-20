Скончалась советская чемпионка по теннису Галина Бакшеева

Скончалась советская чемпионка по теннису Галина Бакшеева
Башкеева умерла в возрасте 74 лет. Фото: pixabay.com

На 75-м году жизни скончалась многократная победительница чемпионатов по теннису, советская спортсмена Галина Бакшеева.

Печальное известие сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР) в пятницу, 20 декабря. Причина смерти не названа, в официальном сообщении ФТР выразила соболезнования родным умершей.

Галина Петровна Бакшеева стала первой теннисисткой Советского союза, взявшей чемпионство в юниорской Уимблдоне, причем дважды, в 1961 и 1962 году. Кроме того, спортсмена дважды завоевывала титул чемпионки СССР, в 1966 и 1967 годах. Семь раз Башкеева занимала первенство в парном разряде, с 1962 по 1968, и четыре раза побеждала нас соревнования в миксте, в 1963, 1965, 1966 и 1968 годах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в возрасте 82 лет умер актер сериала «Друзья», исполнивший роль отца одной из главных героинь ситкома, Рейчел.

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