Новый глава «Метростроя» пообещал выплатить долги по зарплатам до конца года

Новый глава &#171;Метростроя&#187; пообещал выплатить долги по зарплатам до конца года
Сергей Харлашкин. Фото: Baltphoto

Сергей Харлашкин объявил, что погасит задолженности перед сотрудниками до конца декабря, а также закупит необходимые стройматериалы для продолжения работ.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе компании ОАО «Метрострой». В первую очередь назначенный на новую должность временно исполняющий обязанности генерального директора организации Сергей Харлашкин уделил внимание проблемам заработных плат рабочих, труд которых не оплачивался вовремя.

Кроме того, новое распределение приёмки и оплаты работ позволит уже в текущем году восполнить нехватку стройматериалов для продолжения работ на строящихся участках линий метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-глава «Метростроя» Николай Александров был арестован по подозрению в хищении из городского бюджета 178 миллионов рублей.

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