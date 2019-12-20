Новый глава «Метростроя» пообещал выплатить долги по зарплатам до конца года

Сергей Харлашкин объявил, что погасит задолженности перед сотрудниками до конца декабря, а также закупит необходимые стройматериалы для продолжения работ.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе компании ОАО «Метрострой». В первую очередь назначенный на новую должность временно исполняющий обязанности генерального директора организации Сергей Харлашкин уделил внимание проблемам заработных плат рабочих, труд которых не оплачивался вовремя.

Кроме того, новое распределение приёмки и оплаты работ позволит уже в текущем году восполнить нехватку стройматериалов для продолжения работ на строящихся участках линий метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-глава «Метростроя» Николай Александров был арестован по подозрению в хищении из городского бюджета 178 миллионов рублей.