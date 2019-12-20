В Петербурге сдали в эксплуатацию школу на Южном шоссе

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, по адресу Южное шоссе, 55.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что Госстройнадзор одобрил школу на Южном шоссе, а также располагающийся в Усть-Ижоре Центр развития и восстановления ВИЧ-инфицированных детей. Общеобразовательной учреждение рассчитано на 825 человек, в нем обустроены бассейн, библиотека, спортзал и прилегающая к школе территория.

Усть-Ижорский Центр для ВИЧ-инфинцированных ребят, оставшихся без родительского попечения, также получивший разрешение на эксплуатацию, находится на Шлиссельбургском шоссе, дом 3.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в купчинской школе у пятерых учащихся обнаружили гепатит А. Кроме того, аналогичное заболевание нашли у работницы школьного буфета.