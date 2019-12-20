На КАД петербуржцы наблюдали за горящим автомобилем

В машине сгорело все, что только смогло. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось в ночь с 20 на 21 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что «Ниссан» вспыхнул на КАД недалеко от Вантового моста. По предварительным данным, никто не пострадал, а вот машина, кажется, не подлежит ремонту.

«Эпидемия горящих машин возле Вантового моста»,

— пишет одна из пользовательниц, намекая на похожие случаи за последние несколько дней.

Комментаторы не понимают, что могло стать причиной инцидента – машина не выглядит старой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина. В городе проходят заседания Высшего Евразийского экономического совета. Водителей предупредили заранее о вероятных пробках и попросили пользоваться общественным транспортом.