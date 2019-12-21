Пассажирку «Яндекс.Такси» госпитализировали после ДТП на Оптиков

Пассажирку &#171;Яндекс.Такси&#187; госпитализировали после ДТП на Оптиков
Такси вывозил эвакуатор. Фото: vk.com/dorinspb

Накануне вечером, 20 декабря, на перекрестке улиц Планерной и Оптиков произошло серьезное ДТП с участием такси. Появились новые подробности происходящего.

Все произошло около 23:40. Дорогу не смогли поделить Koleos, под управлением 26-летнего мужчины, и такси Kia, под управлением 30-летнего мужчины.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», в результате столкновения пострадала 58-летняя пассажирка такси. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Судя по опубликованным кадрам, у служебного авто разрушен бампер. С места ДТП его вывозил эвакуатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном ДТП на улице Оптиков. Водитель сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре».

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