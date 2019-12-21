Пресс-секретарь Медведева рассказал, что премьер-министр сомневается в снижении нештрафуемого порога

На территории России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости на 10 км/ч. Соответствующее предложение прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Он рассказал, что Медведев не видит дальнейших перспектив после таких изменений. Осипов отметил, что премьер-министр неоднократно заявлял о своем мнении.

Как сообщает «ТАСС», пресс-секретарь добавил что данную инициативу не поддерживает и МВД.

Сейчас превышение скорости не более чем на 20 км/ч не карается штрафом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российских автомобилистов перестанут штрафовать за превышение «средней скорости». Соответствующий законопроект поддержали депутаты Государственной думы.