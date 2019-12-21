Улицу Колпино затянуло паром после прорыва трубы

Улицу Колпино затянуло паром после прорыва трубы
Работники устраняют последствия аварии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Колпино более 50 домов остались с остывающими батареями из-за прорыва на улице Губина, 12. Ранним утром накануне, 21 декабря, на участке прорвало трубу.

Информация о прорыве трубы поступила в диспетчерскую около 4 часов ночи. К настоящему моменту улицу заволокло паром.

Как сообщает ГУП «ТЭК СПб», на предприятии уточнили, что в зоне прорыва оказалось 52 здания. Абонентам ограничили подачу отопления и горячей воды. Их обещают перевести на резервную схему теплоснабжения.

Уточняется, что у работников есть 20 часов, что бы ликвидировать аварию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о прорыве трубы на улице Маршала Новикова. В результате произошедшего под землю провалились две легковушки.

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