КАД замер в день приезда Путина

КАД замер в день приезда Путина
Жители стояли в часовых пробках. Фото: pixabay

Накануне вечером, 20 декабря, жители Северной столицы жаловались на пробки. Водители были вынуждены стоять больше часа на КАД.

Происходящее на дорогах петербуржцы связали с тем, что город покидает российский лидер Владимир Путин, который приезжал в пятницу. В группах соцсети очевидцы отметили, что кортеж с мигалками видели в районе аэропорта Пулково.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», там действительно был «покрасневший» затор. Пробки наблюдались также на Невском проспекте, Садовой улице и Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем автомобиле на КАД. Машина загорелась вчера вечером, отмечается, что в ней выгорело абсолютно все.

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