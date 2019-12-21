Главы стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран союза

Руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в странах объединения.

Документ был подписан в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на собрании также были обсуждены некоторые принципиальные вопросы стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

Премьер-министр также отметил, что подписание соглашения является значительным прогрессом в процессе создания единого рынка трудовых ресурсов союза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о застывших дорогах Петербурга в результате саммита лидеров стран СНГ и заседания ЕАЭС.