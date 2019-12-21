В Петербурге спустили на воду ярусолов «Гандвик-1»

В Петербурге спустили на воду ярусолов &#171;Гандвик-1&#187;
Ярусолов «Гандвик-1». Фото: «Мойка78»

В Северной столице накануне, 20 декабря, спустили на воду головной ярусолов-процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-1».

Судно строили на судостроительном заводе «Северная верфь». Теперь специалисты займутся оснащением автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Также «Гандвик-1» будет оборудован для глубокой и безотходной переработки и хранения улова прямо на судне.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Ярусолов «Гандвик-1» спроектирован по международным экостандартам и построен по новым технологиям.

Водоизмещение составляет 2,2 тыс. тонн, длина ярусолова – 59 метров, а ширина – 13 метров. Оно может плавать автономно 45 суток, добывая 25 тонн рыбы в сутки.

Работы на ярусолове пока продолжаются. Заказчику – фирме «Вирма» его планируют передать в предстоящем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что океанографическое судно отправилось в кругосветное путешествие. Корабль отплыл из Кронштадта.

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