В Петербурге отправилось в кругосветку океанографическое судно «Адмирал Владимирский»

К двухсотлетию открытия Антарктиды российскими учеными корабль «Адмирал Владимирский» совершит кругосветное путешествие.

Исследовательское судно отправилось в долгий путь из Кронштадта несколько дней назад. Корабль Балтийского флота намерен дважды пересечь экватор и переплыть три океана. Как рассказали в пресс-службе Росгеологии, «Адмирал Владимирский» должен заново определить координаты южного магнитного полюса Земли.

Кроме того, на борту океанографического судна будут проводиться метеорологическое исследование антарктических вод. Ожидается, что члены экспедиции вернутся в порт Кронштадта 6 июня следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спущен на воду ледокол «Иван Папанин», который был собран на «Адмиралтейских верфях». Корабль оснащен зенитной и артиллерийской установкой, а также может размещать на борту вертолет.