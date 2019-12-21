Полицейские задержали одного из злоумышленников, напавших на жителя Парголово

Полицейские задержали одного из злоумышленников, напавших на жителя Парголово
Полицейские задержали одного подозреваемого. Фото: pixabay

В Выборгском районе среди ночи двое неизвестных напали на петербуржца. Применив физическую силу, они оставили его без денег и связи.

Все произошло в ночь на пятницу, 20 декабря, в поселке Парголово у дома 20 по улице Федора Абрамова. В отдел полиции обратился 44-летний мужчина. Со слов заявителя, неизвестные отобрали у него золотую цепочку с крестиком, мобильный телефон, банковскую карту и ключи от Suzuki SX4, после чего скрылись

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в этот же день в 20:30 у дома №45 по улице Заречной полицейские задержали одного подозреваемого в преступлении. Им оказался 37-летний мужчина.

Правоохранители продолжают розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о неизвестной, которая наведалась в дом к пенсионерке и вынесла почти полмиллиона рублей. Пропажу жительница обнаружила только на следующий день.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание парголово
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