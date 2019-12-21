Путин провел двусторонние переговоры с лидером Узбекистана

Глава РФ Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Президенты двух стран встретились накануне, 20 декабря, в рамках неформального саммита СНГ в Северной столице.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российский лидер Владимир Путин в ходе неформального саммита глав стран СНГ уделил внимание предыстории Второй мировой войны. После президент РФ обратился к архивам. Экскурс в историю длился около часа.