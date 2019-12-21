В Петербурге раскрыли кражу «ювелирки» на 10 млн рублей

Полицейские Северной столицы задержали злоумышленников, обокравших ювелирный магазин на десять миллионов рублей.
Двое 46-летних безработных и ранее судимых преступников были арестованы во вторник, 17 декабря. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк. Выяснилось, что задержанные состоят в организованной преступной группировке, специализирующейся на крупных кражах.
Полиция изъяла у злоумышленников несколько автомобилей, инструмент для бурения бетонных перекрытий, 28 мобильных телефонов, радиостанции и ювелирные украшения. На данный момент расследуется их причастность к другим преступным эпизодам.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 23-летний мигрант пытался украсть у иностранца евро и биткоин, а также ювелирные изделия.