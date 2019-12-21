В Петербурге раскрыли кражу «ювелирки» на 10 млн рублей

В Петербурге раскрыли кражу &#171;ювелирки&#187; на 10 млн рублей
Преступники подозреваются в хищении украшений из сейфа ювелирного магазина, куда они проникли, пролив пол. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские Северной столицы задержали злоумышленников, обокравших ювелирный магазин на десять миллионов рублей.

Двое 46-летних безработных и ранее судимых преступников были арестованы во вторник, 17 декабря. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк. Выяснилось, что задержанные состоят в организованной преступной группировке, специализирующейся на крупных кражах.

Полиция изъяла у злоумышленников несколько автомобилей, инструмент для бурения бетонных перекрытий, 28 мобильных телефонов, радиостанции и ювелирные украшения. На данный момент расследуется их причастность к другим преступным эпизодам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 23-летний мигрант пытался украсть у иностранца евро и биткоин, а также ювелирные изделия.

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