В Ленобласти вор вынес из коттеджа три миллиона рублей

В коттеджном поселке под названием «Особый статус» вор обнес трехэтажный дом, выкрав из сейфа наличность на сумму три миллиона рублей.

Инцидент произошел в четверг, 19 декабря. В правоохранительные органы обратился 32-летний безработный сын пострадавшего 69-летнего пенсионера, владельца дома. Ограбление произошло в период с 12 по 19 декабря, вероятно, пока жильцы были в отъезде.

Злоумышленник взломал замок на входной двери, а затем вскрыл сейф, в котором находились наличные в рублях и иностранной валюте. Еще один сейф, с документами и сотней тысяч рублей, преступник унес с собой. Материальный ущерб заявитель оценил в 3 миллиона 300 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали участников преступной группировки, обокравших ювелирный салон на 10 млн рублей.