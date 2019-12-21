В июле 2020 в Петербурге пройдет саммит БРИКС

В июле 2020 в Петербурге пройдет саммит БРИКС
В Петербурге состоится XII саммит БРИКС. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Встреча глав Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР состоится в Северной столице в 20-х числах июля следующего года.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в ходе мероприятия дискуссионного клуба «Валдай». Участники встречи обсуждали приоритета российского председательства в БРИКС в грядущем году.

Термин БРИКС, введенный в обиход аналитиком Джимом О’Нилом, обозначает группы стран, за счёт развития которых может обеспечиваться рост мировой экономики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламент Великобритании во втором чтении проголосовал за принятие законопроекта по Brexit, предложенного Борисом Джонсоном. Согласно тексту документа, Британия покинет Евросоюз 31 января 2020 года, не дожидаясь истечения предоставленной Евросоюзом отсрочки.

2020 год саммит брикс санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Росстат озвучил среднюю стоимость новогоднего стола россиян
Лукашенко рассказал о знакомстве с Путиным
Петербург расторг контракт с разработчиком системы управления транспортом
В июле 2020 в Петербурге пройдет саммит БРИКС
В Ленобласти вор вынес из коттеджа три миллиона рублей
Посол Украины в США обвинил Россию в «агентурной сети», влияющей на ООН
На Бронницкой обрушился исторический фасад табачной фабрики