В июле 2020 в Петербурге пройдет саммит БРИКС

Встреча глав Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР состоится в Северной столице в 20-х числах июля следующего года.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в ходе мероприятия дискуссионного клуба «Валдай». Участники встречи обсуждали приоритета российского председательства в БРИКС в грядущем году.

Термин БРИКС, введенный в обиход аналитиком Джимом О’Нилом, обозначает группы стран, за счёт развития которых может обеспечиваться рост мировой экономики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламент Великобритании во втором чтении проголосовал за принятие законопроекта по Brexit, предложенного Борисом Джонсоном. Согласно тексту документа, Британия покинет Евросоюз 31 января 2020 года, не дожидаясь истечения предоставленной Евросоюзом отсрочки.