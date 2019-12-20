Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по Brexit

Британский парламент во втором проголосовал за принятие законопроекта по выходу государства из Евросоюза.

Согласно результатам голосования, прошедшем в пятницу, 20 декабря, 358 депутатов поддержали законопроект, 234 парламентария высказались против.

Напомним, что предложение по Brexit на обсуждение в британский парламент внес премьер-министр государства Борис Джонсон. Законопроект предполагает, что Британия покинет Евросоюз 31 января следующего года и не воспользуется возможностью продлить переходный период.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз согласился предоставить Лондону отсрочку по Brexit. По предложению ЕС, Великобритания может «раздумывать» до февраля 2020 года. В этот период страна обладает возможностью покинуть Евросоюз в любое время, 1 или 15 числа каждого месяца.