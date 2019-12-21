Петербург расторг контракт с разработчиком системы управления транспортом

Подрядчик выполнил работу меньше, чем на 10%. Фото: Baltphoto

Подрядчик выполнил работу меньше, чем на 10%. Фото: Baltphoto

Правительство Северной столицы прекратило сотрудничество с подрядчиком, разрабатывающим комплексную интеллектуальную систему управления транспортом (КИСУ).

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга уведомил о расторжении контракта с НТЦ «Измеритель». Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает «Фонтанка.ру». По сведениям издания, сумма соглашения составляла 500 миллионов рублей.

Однако выполненные подрядчиком работы власти Петербурга оценили лишь в 28 миллионов. Кроме того, город хочет получить обратно аванс в размере 242 миллионов рублей, а также 30 миллионов рублей в счет пени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве определили победителей конкурса «Твой бюджет в школе». Десять учащихся Центрального района получат 30 миллионов рублей на реализацию своих проектов.