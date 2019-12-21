В Петербурге определили победителей проекта «Твой бюджет в школах»

Среди инициатив были предложения по оборудованию и оснащению предметных классов, преобразованию и техническому оснащению актовых залов, созданию зон отдыха, организации музея и другие. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Среди инициатив были предложения по оборудованию и оснащению предметных классов, преобразованию и техническому оснащению актовых залов, созданию зон отдыха, организации музея и другие. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Участникам программы предлагалось выдвинуть собственные инициативы по развитию школ, в которых они учатся. Помимо финансовой поддержки проектов победителей, ребята получат за них дополнительные баллы на ЕГЭ.

В пятницу, 20 декабря, в «Невской ратуше» состоялось награждение авторов лучших идей в рамках конкурса «Твой бюджет в школе» среди учащихся Центрального района. Власти Санкт-Петербурга выделят 30 миллионов рублей на реализацию прошедших отбор проектов.

При оценке идей эксперты руководствовались пятью критериями: актуальностью, инновационностью, вовлечённостью, проработанностью и уровнем подготовки презентации. В конкурсе участвовали представители 26 школ и победили 10 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию школу на Южном шоссе.