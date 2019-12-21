Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Строительство &#171;Северного потока-2&#187; приостановлено из-за санкций США
Оператор строительства будет работать над скорейшим завершением проекта. Фото: Baltphoto

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы из-за возможных санкций Америки.

Дело в том, что во вторник, 17 декабря, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2». Компания, возводящая объект, приостановила строительство до окончательного утверждения закона.

Поводом для этого стало письмо от американских сенаторов, направленное Allseas. В нем говорится, что в случае дальнейшего сотрудничества с Россией, компании грозит уничтожение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз отрицательно воспринял намерения США. Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер счел действия американских политиков неподобающими.

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