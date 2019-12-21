В Ленобласти Ford вылетел на встречку и столкнулся с BMW

В Приозерском районе Ленинградской области владелец Ford Mustang не справился с управлением и вылетел на встречку, врезавшись в BMW.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 21 декабря. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на 42-м километре трассы Пески-Подгорье, 34-летний водитель за рулем Ford Mustang не справился с управлением и выехал на встречную полосу, влетев в BMW 250.

Владелец Ford отделался несерьезными повреждениями, а вот 56-летний водитель BMW, к несчастью, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе «Скандинавия», где грузовик въехал в легковушки, буквально раскидав автомобили в стороны. Машины загорелись, погибли двое человек, еще двое пострадали.