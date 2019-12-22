В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II

В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II
Принц Филипп. Фото: кадр из видео Youtube

Супруга Елизаветы II принца Филиппа доставили в больницу короля Эдуарда VII. Госпитализация провелась по рекомендации лечащего врача в целях профилактики.

Как сообщают британские таблоиды, сейчас 98-летний герцог Эдинбургский находится под наблюдением врачей. О его заболеваниях и состоянии пока ничего неизвестно. О госпитализации сообщили в четверг, 19 декабря, на фоне слухов о плохом состоянии здоровья мужа королевы.

По данным местных изданий, принц Филипп был госпитализирован их фамильного имения Сэндрингэм, где члены королевской семьи по традиции отмечают Рождественские праздники и проводят зиму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Президент СССР сам подтвердил новости об ухудшении своего состояния.

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