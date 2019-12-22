Ночью в Лужском районе полыхал частный дом

Частный дом сгорел минувшей ночью, 22 декабря, в Лужском районе Ленобласти. Пожарные справились с огнем за полтора часа.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре в Лужском районе поступило в 1:47. Горел дом в Мшинском массиве, в садоводстве «Якорь». На месте происшествия работали дежурные смены двух пожарно-спасательных частей областной противопожарной службы.

Восемь спасателей справились с огнем к 3:14 ночи. Частный дом горел на площади 81 квадратный метр. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга сегодня ночью, 22 декабря, тушили двухкомнатную квартиру.