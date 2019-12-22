Ночью в Пушкине произошел квартирный пожар

В Пушкинском районе Петербурга сегодня ночью, 22 декабря, тушили двухкомнатную квартиру, сообщили в главке МЧС по городу и области.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире дома №14 по улице Генерала Хазова в 3:37 ночи. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной службы зафиксировали квартирный пожар на площади четыре квадратных метра. В ликвидации возгорания участвовали три пожарных расчета.

Данные о пострадавших отсутствуют. О причинах пожара не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй за день пожар потушили возле метро «Елизаровская». Первыми о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного почти в два часа дня в субботу, 21 декабря.