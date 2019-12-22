Такси с пассажирами попало в ДТП на КАД в районе Горелово

Такси с пассажирами попало в ДТП на КАД в районе Горелово
кадр из видео vk.com/spb_today

Дорожное происшествие с автомобилем такси произошло на петербургской Кольцевой автодороге на съезде в Горелово, сообщают очевидцы.

Как рассказали автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ДТП произошло примерно в четыре утра в воскресенье, 22 декабря. Неизвестный автомобиль подрезал машину одного из городских перевозчиков, посл чего такси врезалось в дорожное ограждение.

Авария не обошлась без пострадавших. Два пассажира такси — девушка и молодой человек получили травмы различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель каршеринга госпитализирован после ДТП с КамАЗ на Торфяной дороге. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.

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