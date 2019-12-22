Вор-домушник обчистил квартиру пенсионерки на Бассейной на 170 тысяч

Правоохранители разыскивают злоумышленника, похитившего деньги и ювелирные украшения из квартиры в Московском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 21 декабря, в полицию Московского района обратилась 69-летняя женщина. Она рассказала, что несколькими часами ранее к ней в квартиру в доме №83 по улице Бассейной пробрался злоумышленник, отжав стеклопакет окна. Из квартиры он похитил 160 тысяч рублей и два обручальных кольца. Общую сумму ущерб она оценила в 170 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вскрыл сейф и вынес украшения на 200 тысяч из квартиры на Нахимова.