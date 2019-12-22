В Уфе полыхает нефтехимический завод

Утром в воскресенье, 22 декабря, на АО «Опытный завод Нефтехим» в Уфе произошло возгорание, которое переросло в пожар третьего ранга.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии, в трехэтажном здании завода загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Она находилась в 950-литровых бочках. Спасатели уже присвоили пожару третий, высший ранг.

Согласно предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Людей из помещений завода не эвакуировали. Известно, что жилых домов вокруг завода нет.

На месте работают 135 огнеборцев с использованием 45 спецмашин, среди них 105 сотрудников МЧС. Также был задействован пожарный поезд.

Лаборатория регионального Роспотребнадзора уже прибыла на место для отбора проб атмосферного воздуха.

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