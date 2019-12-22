Женщина пострадала под колесами ВАЗ на «зебре» в Гатчине

Женщина пострадала под колесами ВАЗ на &#171;зебре&#187; в Гатчине
Сейчас проводится проверка. Фото:Pixabay

Отечественный автомобиль ВАЗ 21099 наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в Гатчине, сообщили в главке ГИБДД по региону.

Все произошло утром в воскресенье, 22 декабря. Согласно предварительным данным,20-летний гражданин за рулем ВАЗ сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №7 по улице 25 октября.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что такси с пассажирами попало в ДТП на КАД в районе Горелово. Авария с автомобилем такси произошла на петербургской Кольцевой автодороге на съезде в Горелово, сообщают очевидцы.

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