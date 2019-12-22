Полиция задержала виновника массового ДТП с двумя погибшими

Полиция задержала виновника массового ДТП с двумя погибшими
Машины тушили почти 30 спасателей. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя большегруза, который устроил массовое ДТП на федеральной трассе «Скандинавия». Несколько автомобилей загорелись, два человека погибли.

По данным регионального главка МВД, ранним утром в субботу, 21 декабря, на 143-м км трассы «Скандинавия» произошло массовое дорожное происшествие. 36-летний водитель грузовика врезался в шесть легковушек, которые стояли на светофоре.

Результатом ДТП стало возгорание пяти автомобилей. Погибли два водителя машин-участниц аварии. Скорая помощь госпитализировала в больницу Выборга пассажирку одного из автомобилей в тяжелом состоянии.

Трасса была перекрыта для проезда с половины шестого утра до часа дня — был организован объезд по автодорогам «Выборг — Святогорск» и «Выборг-Смирново».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к массовому ДТП на «Скандинавии» с грузовиком и разбитыми легковушками прибыли 27 спасателей.

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